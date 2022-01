Afghanistan: iniziati a Oslo i colloqui dei talebani

(ANSA-AFP) - OSLO, 23 GEN - Una delegazione talebana, la prima a visitare l'Europa dopo il ritorno al potere dei fondamentalisti islamici in Afghanistan, ha avviato oggi ad Oslo discussioni con membri della società civile afgana, concentrandosi in particolare sui diritti umani, ha affermato il governo norvegese. Guidata dal ministro degli Esteri Amir Khan Mutaqqi, la delegazione ha in programma di dedicare oggi, il primo dei tre giorni della sua visita, a incontri con attiviste femministe e giornalisti, tra gli altri, prima di incontrare i diplomatici occidentali lunedì e martedì. (ANSA-AFP).