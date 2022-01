A Milano pedina i suoi rapinatori con taxi e li fa arrestare

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - E' stato rapinato da due ragazzi che, minacciandolo con un coltello, gli hanno portato via i pochi effetti personali che aveva con sé, un cellulare e qualche banconota, mentre stava portando fuori il suo cane, intorno alle 5,30 in via Ravizza, a Milano. Ma quando i due, uno di 27 anni e uno di 19, si sono allontanati, ha fermato un taxi che passava proprio in quella via e li ha pedinati. A bordo dell'auto il 38enne italiano ha infine chiamato la polizia, che è intervenuta in via Rubens. I due sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata. (ANSA).