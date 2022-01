Covid: 306.000 nuovi casi in India, curva calerà dopo 15/2

(ANSA) - NEW DELHI, 24 GEN - L'India ha registrato nel weekend una risalita dei casi di Covid-19, con 306 mila nuovi positivi e 439 decessi: lo si apprende dal bollettino reso noto oggi dal ministero alla Salute. I casi sono tornati a risalire per il quinto giorno consecutivo, con un tasso di positività del 20,75 per cento. Quasi il 60 per cento dei pazienti indiani che hanno perso la vita nella terza ondata della pandemia erano o non vaccinati o vaccinati con solo una prima dose. Sempre ieri sono state somministrate 270mila nuove dosi di vaccino, che hanno portato il totale delle vaccinazioni effettuate a oggi nel Paese a 1 miliardo 622 milioni, con il 74 per cento della popolazione adulta già immunizzata con due dosi. Fonti del ministero alla Salute hanno detto all'agenzia di stampa Ani che, secondo le loro previsioni, la terza ondata dovrebbe iniziare a declinare dal 15 febbraio, sia perché i nuovi contagi si sono già stabilizzati in alcune metropoli e grandi Stati, sia per lo sforzo di proseguire nella campagna di vaccinazione da parte del governo. (ANSA).