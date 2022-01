Covid: 87 decessi in Lombardia, 8844 nuovi casi

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Sono 87 i decessi per Covid in Lombardia, che portano il totale delle vittime a 36.614 da inizio pandemia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 265 (-2), mentre aumentano di 20 negli altri reparti, dove sono 3416. A fronte di 70.842 tamponi effettuati, sono 8.844 i nuovi positivi (12,4%). Sul fronte delle province, Milano fa registrare 3.087 nuovi casi, di cui 1.326 in città; Bergamo 778; Brescia 1.212; Como 508; Cremona 181; Lecco 208; Lodi 210; Mantova 244; Monza e Brianza 638; Pavia 489; Sondrio 91; Varese 998. (ANSA).