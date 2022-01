Covid:Campania;riprende attività specialistica ambulatoriale

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Negli ospedali e nelle aziende sanitarie della Campania riprendono tutte le attività di specialistica ambulatoriale. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione sull'emergenza covid che spiega: "Con un nota inviata oggi a tutte le direzioni delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere ha disposto il ripristino di tutte le attività di specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario regionale, dando mandato agli stessi direttori generali di adottare ogni misura utile a prevenire la diffusione del contagio". La decisione, emerge all'ANSA da fonti della Regione, è stata presa per l'avvio del calo dei contagi di covid in Campania e per dare una risposta pubblica al bisogno di cure di parte della popolazione non affetta dal covid. (ANSA).