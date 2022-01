Covid: Francia, entra in vigore il Super green pass

(ANSA) - PARIGI, 24 GEN - Criticato, osteggiato, infine approvato dal Parlamento e convalidato dal Consiglio costituzionale, è entrato questa mattina in vigore in Francia il nuovo "pass vaccinale", equivalente al Super green pass italiano, che prende il posto del "pass sanitario". Il nuovo pass che certifica il ciclo completo di vaccinazione è obbligatorio per tutte le persone di oltre 16 anni che vogliono entrare in un bar o ristorante, prendere il bus, il treno o accedere a qualsiasi locale con pubblico, dove ormai la certificazione di un test negativo non basta più se non per accedere ad ospedali e servizi sanitari. Altra eccezione, voluta dal Consiglio Costituzionale, non potrà essere considerato obbligatorio per partecipare a un comizio politico in questi 80 giorni che separano dal voto per le presidenziali. (ANSA).