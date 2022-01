Covid: nuovo record in Israele, oltre 83mila casi in 24 ore

(ANSA) - TEL AVIV, 24 GEN - Nuovo record in Israele: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 83.088 con un tasso di positività al 23,23%. Inoltre nel solo mese di gennaio, la variante Omicron - secondo quanto riporta il sito Ynet - ha già infettato il 10% della popolazione. In base ai dati del ministero della sanità, riferiti da Ynet, da inizio mese fino ad oggi gli israeliani che hanno preso il Covid sono stati 1.000.225. I casi gravi - anche questi in salita - sono attualmente 814. (ANSA).