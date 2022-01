Incredibile: vivo dopo 11 ore di volo nel carrello dell'aereo dall'Africa ad Amsterdam

E’ stato identificato come un cittadino keniano di 22 anni l’uomo che ieri è arrivato all’aeroporto di Amsterdam nascosto nel vano del carrello di atterraggio di un aereo cargo partito da Johannesburg. Lo ha riferito alla Bbc la polizia militare olandese, spiegando che «ci si attende che faccia richiesta d’asilo, ma per il momento le sue cure mediche sono la priorità». L’uomo è ricoverato «in condizioni stabili», è cosciente e in grado di comunicare.

Le autorità stanno indagando sulla vicenda, cercando di ricostruire come il migrante sia riuscito a nascondersi nell’aereo, e se sia salito a bordo a Johannesburg o a Nairobi, dove il volo ha fatto scalo.



Negli ultimi cinque anni, 7 persone sono state trovare in Olanda nascoste nei carrelli di aerei giunti dall’estero, tra cui solo due vive. La sopravvivenza del giovane keniano è stata quindi considerando come un fatto «notevole», considerando il freddo e la carenza di ossigeno, oltre alla lunghezza del viaggio, della durata di 11 ore senza considerare lo scalo. (ANSA).