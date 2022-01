Lite tra ragazze fuori dalla scuola, video virale su social

(ANSA) - SASSARI, 24 GEN - Furibonda lite tra ragazze stamattina a Sassari, all'uscita delle lezioni dell'Istituto Alberghiero. Una 16enne è stata ferita al volto con un tirapugni da una sua coetanea, sotto lo sguardo di decine di ragazzi che anziché fermare la rissa hanno ripreso tutto con gli smartphone per poi pubblicare i filmati sui canali social. Video diventati in poche ore virali sui social. Sull'episodio sono in corso indagini da parte della Polizia per cercare di indentificare le due contendenti, in particolare la ragazza armata di tirapugni, considerata a tutti gli effetti un'arma bianca e perciò vietata. (ANSA).