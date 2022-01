Toti, da sacrificio Guido Rossa passò unità nazionale

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - "Quarantatré anni fa Guido Rossa veniva ucciso a Genova dalle Brigate Rosse. Un operaio, un sindacalista, un uomo di cui ricorderemo la forza di denunciare e di battersi contro il terrorismo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via social rievoca l'assassinio del sindacalista della Cgil all'Italsider di Genova Cornigliano. "Oggi che purtroppo non sarò presente alla commemorazione, per poter votare il nostro Presidente della Repubblica, il primo pensiero della giornata va a lui, al suo coraggio di cambiare le cose - scrive Toti - Dal suo sacrificio è passata quell'unità nazionale che ci ha permesso di combattere terrorismo. Un esempio di cui oggi più che mai abbiamo bisogno". (ANSA).