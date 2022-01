Turchia: forte nevicata blocca autostrada Istanbul-Ankara

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GEN - A causa di forti nevicate che hanno investito gran parte della Turchia, due autostrade che collegano Istanbul alla capitale Ankara sono state chiuse al traffico in entrambe le direzioni da ieri. Secondo un comunicato della Direzione delle autostrade, riportato dall'agenzia Anadolu, sono in corso operazioni per tentare di riaprire le arterie stradali mentre i prefetti di Istanbul e Ankara hanno invitato la popolazione a evitare di mettersi in viaggio. A causa della neve, nei giorni scorsi quasi 3.000 persone sono rimaste momentaneamente bloccate in automobile, e successivamente evacuate dalla protezione civile, nelle regioni turche del sud-est. (ANSA).