Corea Nord: militari Seul, lanciati due missili Cruise

(ANSA) - PECHINO, 25 GEN - La Corea del Sud ha reso noto di ritenere che il Nord abbia testato almeno due missili Cruise da un'area interna, in quello che sarebbe il quinto round conosciuto di vettori lanciati da Pyongyang nel 2022. "Dobbiamo ancora condurre un'analisi dettagliata", ha detto un funzionario militare di Seul ai media, precisando che "se tali missili dovessero essere lanciati verso il Sud, i nostri sistemi di rilevamento e intercettazione non avrebbero problemi a contrastarli". Il funzionario, ha riferito la Yonhap, non ha fornito ulteriori dettagli. Il Nord ha già lanciato quelli che ha definito due missili guidati tattici il 17 gennaio, appena tre giorni dopo il presunto lancio di prova di altri due missili da un treno, parte della divisione ferroviaria delle Forze armate. Pyongyang ha anche testato quelli che ha definito missili ipersonici il 5 e l'11 gennaio, sollevando preoccupazioni sulla capacità della Corea del Sud e di altri Paesi vicini, come il Giappone, di poter contrastare un nuovo tipo di minaccia. In un ulteriore segnale di turbolenza, il Nord ha riferito la scorsa settimana che potrebbe impegnarsi in atti anche più provocatori, con la rimozione della moratoria autoimposta da alcuni anni sui test nucleari e missilistici a lungo raggio. (ANSA).