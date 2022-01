Incidenti lavoro: operaio morto in ditta nell'Aretino

(ANSA) - BIBBIENA (AREZZO), 25 GEN - Un operaio di 51 anni, residente in Casentino, è morto dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia. L'infortunio mortale stamani in un impianto di produzione di materiale per edilizia, dove si lavorano calcestruzzi, a Bibbiena (Arezzo). Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Indagini dei carabinieri. (ANSA).