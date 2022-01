Barilla, un 2022 di novità: nuovo logo, nuovi prodotti e riapertura della Bottega storica dove tutto ebbe inizio

In occasione del 145° anniversario del brand italiano di pasta amato in tutto il mondo, Barilla racconta il 2022, un anno ricco di novità che derivano direttamente dal patrimonio del brand, indissolubilmente connesso alla storia italiana ma attento alle esigenze della società contemporanea.



Tra le novità del nuovo anno, la riapertura di Bottega Barilla a Parma, che avverrà in primavera.

Quando si pensa alla nascita, si pensa prima di tutto al passato: al luogo e al tempo in cui affondano le radici di una storia.

Barilla ha deciso di tornare al luogo in cui è iniziata la sua storia: la prima bottega inaugurata dal fondatore Pietro Barilla senior nel 1877. Oggi, quella piccola bottega in via Repubblica torna a essere La Bottega - uno spazio aperto a tutti, dove passato e futuro s’incontrano nel presente. Inoltre debutterà il nuovo logo e una nuova linea di pasta di qualità eccellente nata dalla tradizione della lavorazione grezza.