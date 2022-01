Di Maio, continueremo a adoperarci per integrità Ucraina

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Continueremo ad adoperarci per sostenere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e a coordinarci con i nostri partner e alleati per assicurare una risposta ferma, coesa e proporzionata ad ogni eventuale violazione". Lo ribadisce il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sottolineando - secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina - che "l'azione dell'Italia è fermamente volta a favorire una soluzione diplomatica e una de-escalation delle tensioni". Sui rapporti con Mosca, per Di Maio "è necessario un approccio equilibrato, orientato a fermezza su principi e valori" e al dialogo", per non accrescere la tensione. (ANSA).