Russia: ordine di arresto per il fratello di Navalny

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il ministero dell'Interno russo ha dato ordine di arrestare Oleg Navalny, fratello dell'oppositore Alexei Navalny, su richiesta del Servizio penitenziario federale. Lo riferiscono diversi media russi. Oleg Navalny era stato condannato a un anno di reclusione per avere organizzato una manifestazione contro l'arresto del fratello un anno fa, in violazione delle norme anti-Covid. La sentenza era stata sospesa ma ora il Servizio penitenziario ha chiesto di renderla esecutiva affermando che Oleg ha violato le regole della sorveglianza. Non si sa dove si trovi Oleg in questo momento, se in Russia o all'estero. (ANSA).