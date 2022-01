Stupro di Capodanno a Roma: libero uno degli arrestati

Torna libero uno dei giovani accusati dello stupro di una sedicenne, avvenuto a Roma la notte di Capodanno dello scorso anno. Il tribunale del Riesame, accogliendo una istanza della difesa, ha rimesso in libertà Claudio Nardinocchi, il 21enne che si trovava agli arresti domiciliari dal 13 gennaio scorso per l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Altre due persone sono state raggiunte da una misura cautelare in carcere.