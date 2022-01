Trasporti: Sea; sciopero sindacati base 3 e 18 febbraio

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - I sindacati di base - Cub Trasporti, Flai Ts, Adk e Usb Lavoro Privato - hanno annunciato due scioperi di 24 ore dei lavoratori della Sea, la società di gestione degli scali di Linate e Malpensa, per giovedì 3 febbraio e venerdì 18 febbraio, per protestare contro la decisione della società di esternalizzare il comparto dei lavoratori del settore informatico. Proprio ieri le stesse organizzazioni sindacali avevano attuato un presidio sotto Palazzo Marino sede del Comune, attualmente azionista di maggioranza della Sea. Secondo le organizzazioni dei lavoratori "la cessione dei sistemi informativi e' solo l'inizio dello smembramento di Sea e dei suoi lavoratori" e per questo la lotta è "contro la cessione del reparto Ict e contro l'esternalizzazione delle attività". "E' evidente - concludono - che si punti al completamento della privatizzazione di Sea e al suo smembramento, pezzo per pezzo, e alla svendita di tutti i lavoratori. Nel futuro imminente nessuno potra' sfuggire a questo modello di business". (ANSA).