Usa: anche Melania Trump tra le vittime del crollo criptovalute

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - L'ex first lady Melania Trump e' una delle vittime del crollo delle criptovalute. La moglie dell'ex presidente Usa Donald Trump ha messo all'asta insieme ad altri due oggetti il cappello bianco che ha indossato per ricevere il presidente francese Macron alla Casa Bianca nel 2018, ma le offerte sono state accettate solo in una valuta digitale chiamata SOL. Quando e' iniziata l'asta, l'equivalente iniziale era pari a circa 250.000 dollari, ma a causa delle fluttuazioni della criptovaluta alla chiusura delle offerte questa mattina, quella piu' alta era pari a circa 170 mila dollari. Secondo quanto affermato sul sito web dell'asta, "una parte dei proventi e' destinata a fornire ai bambini in affido l'accesso a programmi educativi incentrati sull'informatica e sulla tecnologica". (ANSA).