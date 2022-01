Usa: ricorso Ny, obbligo mascherina resta in vigore

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - L'obbligo di mascherina nelle scuole e negli spazi pubblici decretato dalla governatrice di Ny Kathy Hochul resta in vigore per ora: lo ha deciso una corte d'appello, che ha bloccato temporaneamente la decisione di un giudice della corte suprema statale (che qui ha un grado più basso) di cancellarlo per la mancanza di un avallo legislativo. Hochul aveva fatto immediatamente ricorso per conservare l'obbligo in attesa di un appello formale della sua amministrazione. Il giudice Robert Miller ha accolto la sua richiesta e ha fissato una nuova udienza per venerdì. (ANSA).