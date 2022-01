All'asta volantino Br, venduto per oltre 32 mila euro

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - E' stato venduto all'asta per 32.760 euro il comunicato con cui le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro dell'allora presidente della Dc, Aldo Moro, e il massacro della sua scorta. In circa tre settimane il documento, messo all'incanto dalla Bertolani Fine Art, è passato da una offerta base di 600 euro ai 26 mila di oggi che con i diritti d'asta arriva alla cifra finale di 32.760 euro. In base a quanto si apprende, l'acquirente che si è aggiudicato il documento era in collegamento telefonico con la casa d'asta e ha superato nell'offerta un altro potenziale acquirente che invece ha seguito la gara collegato online. (ANSA).