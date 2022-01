Covid: dati ancora in calo in Gb nel giorno del liberi tutti

(ANSA) - LONDRA, 27 GEN - Riprende dopo un paio di giorni di rallentamento la discesa di tutti i dati sulla diffusione del Covid nel Regno Unito: secondo i dati censiti nelle ultime 24 ore, su una somma di nuovo in ascesa di tamponi eseguiti pari quasi un milione e mezzo, i contagi sono stati 96.871 dopo che ieri erano tornati oltre quota 100.000 per la prima volta da qualche settimana: con una riduzione su base settimanale del 2,2%. I morti si attestano invece a 338, meno di ieri e dell'altro ieri, e con una diminuzione settimanale pari all'1,1%; mentre il totale nazionale delle persone ricoverate negli ospedali dell'isola - scesi in sette giorni del 15,5% - si riduce a circa 16.000 circa nei reparti ordinari con 561 pazienti ventilati in terapia intensiva: dati entrambi ai minimi da quando è dilagata la variante Omicron. Quanto ai vaccini, le terze dosi booster superano ormai i 37 milioni di somministrazioni (record europeo), le seconde dosi sfiorano i 48,3 milioni e le primi dosi i 52,3 milioni (91% dell'intera popolazione sopra i 12 anni). Indicatori considerati incoraggianti dal ministro della Sanità, Sajid Javid, nel giorno in cui si completa il percorso verso il ritorno al piano A nella strategia anti Covid voluto dal governo conservatore di Boris Johnson con la revoca anche del mini Green Pass vaccinale imposto (sulla carta) in Inghilterra da dicembre per i soli accessi a discoteche ed eventi di massa e dell'obbligo legale d'indossare le mascherine ovunque. Obbligo che a livello locale resta in vigore sui soli trasporti pubblici di Londra (metro in testa) per decisione del sindaco laburista Sadiq Khan, ma senza controlli; mentre è sostituito da una raccomandazione in alcuni esercizi come i supermercati a marchio Tesco, la maggiore catena di grande distribuzione britannica. (ANSA).