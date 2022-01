Migranti: sei annegati, 30 dispersi al largo della Tunisia

(ANSA) - ZARZIS, 27 GEN - Sei migranti sono annegati e altri 30 sono dispersi dopo che la loro barca è affondata al largo delle coste tunisine durante il tentativo di raggiungere l'Europa. Lo riferiscono le autorità locali e la Mezzaluna Rossa. Altri 34 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera dopo che l'imbarcazione è affondata al largo di Zarzis vicino al confine libico, ha detto il portavoce del ministero della Difesa tunisino Mohamed Zekri. Secondo il racconto dei sopravvissuti, sulla barca c'erano 70 persone, tra cui egiziani, sudanesi e un marocchino, quando è salpata dalla Libia. Un'operazione di ricerca è tuttora in corso per i dispersi. I sopravvissuti sono stati portati in un porto a Ben Guerdane, secondo il funzionario tunisino della Mezzaluna Rossa, Mongi Slim. (ANSA).