No Green Pass occupano l'Aula Magna del Rettorato a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Un gruppo di persone dell'area 'No Green Pass' - non solo studenti - ha occupato simbolicamente questa notte l'Aula Magna dell'Università di Torino. Prima di entrare nell'ateneo è stata consegnata una lettera al rettore, Stefano Geuna, in cui i No Green Pass spiegano le ragioni della protesta e chiedono di eliminare l'obbligo del certificato. "Studenti e lavoratori fanno occupazione contro tutte le discriminazioni" si legge sullo striscione dei No Green Pass. La conferenza stampa sull'accordo tra l'Università di Torino e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, prevista nell'aula magna alle 11,30, è stata spostata alla Cavallerizza. (ANSA).