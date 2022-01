Nuova fumata nera, voti per Mattarella (160) e il pm Di Matteo (60)

Quirinale: nuova fumata nera, voti per Mattarella e Di Matteo. Il presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella supera i 160 voti al quarto scrutinio, quindi oltre i 125 del terzo di ieri. E’ quanto emerge alla fine dello spoglio delle schede in attesa della proclamazione ufficiale da parte del Presidente Roberto Fico. Dietro Mattarella il Pm Nino Di Matteo si attesta a tra i 50 e i 60 voti Il quarto scrutinio è ancora in corso alla Camera.