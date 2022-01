Quirinale, tra poco al via la quarta votazione. Il centrodestra ha deciso di astenersi e M5s, Pd e Leu oggi voteranno scheda bianca

Oggi giorno della verità per il Quirinale, il quorum scende a 505 voti. Ma il quadro è tutt'altro che costruttivo:

Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni - e convergere per dare all’Italia un nuovo presidente della Repubblica - la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione». Così in una nota comune del centrodestra.

M5s, Pd e Leu oggi voteranno scheda bianca nel quarto scrutinio per l’elezione del capo dello Stato. Lo si apprende dal vertice di centrosinistra