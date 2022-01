Ucraina: arrestato soldato che ha ucciso 5 persone

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La polizia ucraina ha arrestato il soldato che la notte scorsa ha aperto il fuoco mentre era di guardia in una fabbrica aerospaziale uccidendo altri quattro militari e una donna civile. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Denys Monastyrsky, citato dall'agenzia Interfax. Il soldato, in servizio nella Guardia nazionale, si chiama Artem Riabchuk, ha 20 anni ed è originario della regione di Odessa. Non si conoscono i motivi del gesto, anche se le autorità hanno accennato a possibili problemi mentali. "L'inchiesta su quanto è successo - ha detto il vice ministro dell'Interno Anton Gerashchenko - dovrà prima di tutto appurare se il soldato ha ceduto a pressioni psicologiche nella sua squadra". Inoltre, ha aggiunto, dovrà chiarire "come ha passato l'esame della commissione medica, in base alle cui conclusioni gli è stato dato accesso alle armi". (ANSA).