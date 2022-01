Usa: record di iscritti all'Obamacare, sono 14,5 milioni

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Circa 14,5 milioni di americani hanno sottoscritto quest'anno la copertura sanitaria dell'Obamacare, un record che eclissa i quasi due milioni della precedente iscrizione. Una buona notizia per Joe Biden, che ha fatto dell'espansione dell'Affordable Care Act una delle priorità della sua amministrazione e che oggi si è detto "orgoglioso" dei "più alti numeri" mai registrati in un periodo di registrazione regolare (dal primo di novembre al 31 gennaio, quindi i dati saranno ancora più alti). "Questo non è accaduto per caso. L' American Rescue Plan ha contribuito ad abbassare i costi e ad espandere la copertura sanitaria più di ogni altra azione sin dall'approvazione dell'Affordable Care Act", ha sottolineato. (ANSA).