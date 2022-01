Violentata vicino all'ospedale di Milano, uomo a processo a marzo

Sarà processato con rito abbreviato il prossimo primo marzo Haitham Mahmoud Abdelshafi Ahmed Masoud, egiziano di 31 anni finito in carcere il 27 agosto scorso con l'accusa di aver violentato a Milano, vicino alla fermata della metro di Cascina Gobba, una donna di 25 anni che, il mattino del 9 agosto, si stava recando a lavorare all’ospedale San Raffaele, dopo averla trascinata in uno scavo utilizzato come incrocio per le tubature in un cantiere.

L’udienza è stata fissata dal gup di Milano Tommaso Perna, dopo che il gip Tiziana Gueli aveva accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pm Rosaria Stagnaro e dopo che l'imputato ha scelto l’abbreviato. Nell’ordinanza con cui aveva disposto il carcere il gip aveva messo in luce che il «quadro probatorio» nei confronti dell’uomo, sbarcato a Lampedusa nel maggio 2020 e senza permesso di soggiorno, era molto «solido». Tra gli elementi la «granitica» prova del Dna, che ha portato al 'match’tra quello dell’egiziano e il materiale genetico rintracciato sul luogo della violenza, e anche il riconoscimento da parte della vittima. Dopo il fermo sono stati eseguiti nuovamente, con la formula dell’accertamento irripetibile, gli esami genetici e hanno confermato la corrispondenza tra i Dna.

L’egiziano, difeso dal legale Eleonora Bergamini, nell’interrogatorio di convalida si era avvalso della facoltà di non rispondere. Gli investigatori della Squadra mobile erano arrivati ad individuare l’uomo dopo un lungo lavoro di verifica sulle immagini e sulle celle telefoniche.