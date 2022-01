Zelensky, soddisfatto per negoziati 'costruttivi' a Parigi

(ANSA) - KIEV, 27 GEN - Il presidente ucraino Volodymir Zelensky si è detto oggi soddisfatto per i colloqui "costruttivi" svoltisi ieri a Parigi tra rappresentanti del suo Paese e russi sotto l'egida di Francia e Germania, nel formato Normandia. Zelensky ha giudicato "positivamente" la tenuta di questa riunione, e "il suo carattere costruttivo, così come la decisione di proseguire i negoziati sostanziali fra due settimane a Berlino". E' quanto si legge in un comunicato della presidenza. (ANSA).