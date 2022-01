Bielorussia: Lukashenko, combatteremo con la Russia se attaccata

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La Bielorussia combatterà insieme alla Russia se uno dei due Paesi sarà attaccato, nel rispetto degli "accordi di alleanza" tra i due Paesi. Lo ha detto oggi il presidente Alexander Lukashenko in un discorso alla nazione e al Parlamento, mentre è atteso per il 10 febbraio l'inizio di esercitazioni congiunte in Bielorussia al confine occidentale, con la Polonia, e meridionale con l'Ucraina. "Ci sarà guerra o no? Sì, ci sarà - ha affermato Lukashenko, citato dalla Tass - ma solo in due casi: se la Bielorussia subisce un'aggressione diretta o se il nostro alleato, la Russia, subisce un attacco diretto". Nel caso di un attacco alla Bielorussia, ha aggiunto il presidente, "centinaia di migliaia di soldati russi" entreranno nel territorio bielorusso per aiutare a difendere il Paese, insieme a "centinaia di migliaia di bielorussi". (ANSA).