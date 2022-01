Covid: record di casi in Turchia, oltre 93mila in 24 ore

(ANSA) - ISTANBUL, 28 GEN - La Turchia ha toccato oggi il record per casi giornalieri di Covid dall'inizio della pandemia con 93.586 positivi registrati nelle ultime 24 ore mentre 210 persone sono morte a causa del virus. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanità Fahrettin Koca che ha invitato la popolazione alla calma sostenendo, in un messaggio su Twitter, che "il virus non è forte come prima". Koca ha escluso nuove restrizioni e ha promosso l'uso del vaccino di produzione turca Turkovac la cui distribuzione di massa è iniziata alla fine del 2021. Secondo il ministero della Sanità turco, l'84,35% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino. Dal marzo del 2020, quando è stato registrato il primo caso di Covid in Turchia, ci sono stati oltre 11,2 milioni positivi e hanno perso la vita 86.661 persone, come riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità. (ANSA).