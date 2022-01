Morto durante stage: tensioni durante manifestazione Torino

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Tensioni questa mattina a Torino tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestano per Lorenzo, il diciottenne morto a Udine durante l'alternanza scuola-lavoro. Il tentativo dei manifestanti di trasformare il presidio in corteo, nonostante il divieto per le restrizioni della zona arancione è stato respinto dalla polizia con alcune cariche di alleggerimento all'altezza di corso Siccardi. I manifestanti, circa duecento, si sono ritrovati in piazza Arbarello e hanno cercato di forzare gli sbarramenti delle forze di polizia anche con l'utilizzo di un furgone con l'intenzione di dirigersi per le vie del centro in corteo. Nelle prime fasi, si è resa necessaria una breve azione di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine. (ANSA).