Pechino: Xi a cerimonia apertura, incontri con leader ospiti

(ANSA) - PECHINO, 28 GEN - Il presidente Xi Jinping, dal 4 al 6 febbraio prossimi, sarà impegnato "nella cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Pechino 2022, nel banchetto di benvenuto per i capi di Stato e di governo stranieri, per i membri di famiglia reale e i vertici di organizzazioni internazionali presenti alla cerimonia". Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying in una nota rilanciata dai media ufficiali, secondo cui Xi avrà attività e incontri bilaterali con gli illustri ospiti. (ANSA).