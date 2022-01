SantaSede: venduto palazzo Londra, 'la perdita era in conto'

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 28 GEN - Il palazzo di Londra, al centro anche di un processo in Vaticano, è stato venduto. Lo riferisce il Prefetto della Segreteria per l'Economia padre Juan Antonio Guerrero Alves. "Il contratto di vendita è stato firmato, abbiamo ricevuto il 10% del deposito e tutto sarà concluso nel giugno 2022. La perdita della presunta truffa, di cui si è parlato molto e che ora è sottoposta al giudizio dei tribunali vaticani, era già stata presa in considerazione nel bilancio. L'edificio è stato venduto al di sopra della valutazione che avevamo in bilancio e della valutazione fatta dagli istituti specializzati", dice ai media vaticani. La Santa Sede ha presentato il Bilancio Preventivo 2022. Il perimetro degli enti inclusi si è allargato di 30 unità, portando a 90 il numero delle istituzioni presenti nel Budget. Con i nuovi confini si registrano entrate per 769,6 milioni di euro e uscite per 803 milioni di euro, con un deficit totale di 33,4 milioni di euro, rispetto ai 42 milioni di euro previsti lo scorso anno. Sulle voci del Preventivo pesano ancora gli effetti della pandemia da Covid-19, "pur essendo atteso per il 2022 un progressivo recupero delle attività economiche, meno per le donazioni e i contributi". Con l'Obolo, ovvero le donazioni, che ha registrato negli ultimi anni un progressivo calo, ora si punta alla maggiore redditività del patrimonio immobiliare. (ANSA).