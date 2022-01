Ucraina: Macron a Putin, trovare mezzi per de-escalation

(ANSA) - PARIGI, 28 GEN - Emmanuel Macron ha parlato stamattina al telefono con Vladimir Putin per affrontare la crisi ucraina e parlerà questa sera alle 19 con il leader di Kiev Volodymyr Zelensky. Il colloquio tra Macron e Putin, precisa l'Eliseo, è durato oltre un'ora. Nel corso della conversazione, Macron ha confermato di voler trovare i mezzi per una de-escalation nella crisi ucraina rilanciando, in particolare, l'attuazione degli accordi di pace di Minsk del 2015 nel quadro del formato Normandia composto da Francia, Germania, Russia e Ucraina. Il 24 gennaio l'Eliseo aveva fatto sapere che Macron avrebbe proposto a Putin un "percorso di de-escalation". (ANSA).