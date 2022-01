Nuove manifestazioni contro il pass vaccinale in Francia

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - Gli oppositori del pass vaccinale sono nuovamente scesi in piazza oggi in diverse città della Francia, a pochi giorni dall'entrata in vigore del dispositivo, che rafforza il pass sanitario già in vigore dall'estate del 2021 per favorire la vaccinazione anti-Covid. A Parigi, dove erano state indette diverse manifestazioni, alcune centinaia di persone si sono radunate all'inizio del pomeriggio al Trocadéro, senza riempire la spianata che si affaccia sulla Tour Eiffel, all'appello del politico di estrema destra Florian Philippot. Manifestanti di diverse età, alcuni accompagnati da bambini, hanno esposto cartelloni con slogan contrari alla tessera vaccinale, in nome della libertà, o agli stessi vaccini anti-Covid. A Lille, una manifestazione anti-pass ha riunito circa 250 persone, secondo la prefettura, mentre a Strasburgo, circa 650 persone hanno manifestato con calma nel centro della città. (ANSA).