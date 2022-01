Nuovo record di infezioni da Covid in Giappone, oltre 84mila

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Giappone ha registrato 84.936 infezioni giornaliere da coronavirus, un nuovo record per il quinto giorno consecutivo, poiché la variante Omicron continua a diffondersi in tutto il paese. Lo scrive l'agenzia di stampa Kyodo, precisando che il numero è più che triplicato rispetto a due settimane fa. La prefettura di Osaka ha contato un record di 10.383 casi lo stesso giorno, mentre Tokyo ha registrato 17.433 infezioni, leggermente in calo rispetto al record di venerdì di 17.631. (ANSA).