Partygate: Sue Gray consegnerà il rapporto nelle prossime ore

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Sue Gray dovrebbe consegnare il suo rapporto sul 'partygate' a Downing Street nelle prossime ore senza aspettare la conclusione dell'inchiesta della polizia. Lo ha appreso la Bbc. La Metropolitan Police ieri aveva chiesto all'alta funzionaria che ha compiuto l'accertamento interno sulle feste sotto accusa nelle sedi istituzionali di fare "riferimenti minimi" proprio su quegli eventi su cui è concentrata l'attenzione dei detective per comprendere se siano state violate o meno le normative anti-Covid vigenti. Questo per "evitare qualsiasi pregiudizio alla nostra indagine". La polizia ha precisato di non aver chiesto a Gray di ritardare l'uscita del rapporto. Ma è probabile che quella che sarà consegnata e poi pubblicata prima che l'indagine della Met sia conclusa possa essere una versione edulcorata, senza elementi che risulterebbero fortemente dannosi per il premier conservatore Boris Johnson, finito al centro dello scandalo. (ANSA).