Siria: ancora scontri vicino al carcere attaccato dall'Isis

(ANSA) - HASAKEH, 29 GEN - Sporadici scontri tra le forze curde e i membri del gruppo dello Stato Islamico sono esplosi questa mattina vicino a una prigione nel nord-est della Siria, teatro dei giorni scorsi di un assalto da parte dei combattenti jihadisti e poi liberata dalle Forze democratiche siriane (Sdf). Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). La prigione è quella di Ghwayran ad Hasake, una zona detenuta dai curdi che mercoledì scorso hanno annunciato di avere ripreso il controllo del carcere dopo sei giorni di intensi combattimenti. L'Osdh, che ha una vasta rete di fonti in Siria, ha riferito di "scontri intorno alla prigione tra l'Fds e le forze di sicurezza interna curde (Isf) da una parte e membri dell'Isis dall'altra" che si erano nascosti nel quartieri adiacenti al carcere. Secondo l'ong, quattro jihadisti tengono in ostaggio un funzionario locale e tre civili in un edificio nel distretto di Ghwayran. (ANSA).