Incidenti stradali: si scontrano tre auto,2 morti e 2 feriti

(ANSA) - PORDENONE, 30 GEN - È di due morti e due feriti in condizioni gravi (uno dei quali è un neonato) il bilancio di un incidente fra tre auto avvenuto in serata sull'autostrada A28 tra Villotta e Azzano Decimo. Tutte e quattro le persone viaggiavano nella stessa auto che, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe stata tamponata e trascinata per alcuni metri da un'altra auto che poi si è cappottata. Una terza vettura è stata coinvolta. Sul posto stanno operando il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Il tratto tra Villotta e Azzano Decimo in direzione Conegliano è chiuso. Anche lo svincolo di Villotta in entrata in direzione Conegliano è stato chiuso. (ANSA).