Portogallo: premier Costa, 'votare è sicuro, vadano tutti'

(ANSA) - MADRID, 30 GEN - "Dovrebbero votare tutti coloro che ne avranno possibilità. Queste elezioni sono molto importanti". Lo ha detto — soffermandosi a parlate con i cronisti — il primo ministro portoghese uscente, Antonio Costa, che oggi si gioca, insieme al suo Partito Socialista, la leadership del Paese alle legislative. "Sono state prese tutte le misure necessarie per far votare i cittadini in sicurezza", ha aggiunto Costa, che dopo aver esercitato il voto in anticipo, una settimana fa, oggi ha accompagnato a votare sua moglie presso un seggio di Lisbona. Costa si è dichiarato "sereno, tranquillo e fiducioso" per l'esito delle elezioni. (ANSA).