Austria,fine del lockdown per i non vaccinati ma restano divieti

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - In Austria termina oggi il lockdown per i non vaccinati, ma per loro restano molte attività vietate. Chi non è immunizzato infatti non può tuttora accedere a negozi, bar, ristoranti ed eventi pubblici. Con la fine del lockdown possono semplicemente uscire di casa senza una necessità precisa e incontrare amici. Nel frattempo è in vista un allentamento delle misure anti-Covid dal 5 febbraio. Il coprifuoco per i locali slitta dalle ore 22 alle 24 e viene alzato il tetto di persone ammesse ad eventi, da 25 a 50. II 19 febbraio cadrà l'obbligo di Super green pass, che in Austria si chiama 2-G, per il commercio, bar e ristoranti. Dure critiche arrivano dal sindaco viennese Michael Ludwig: "Siamo nel pieno dell'ondata Omicron, non abbiamo ancora raggiunto l'apice. Per questo è il momento sbagliato per allentare le misure", ha detto. (ANSA).