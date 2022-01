Covid: nuovo record contagi in Olanda, 112 mila in un giorno

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - Nei Paesi Bassi oggi sono stati registrati 112mila nuovi contagi da coronavirus. Si tratta del numero più elevato dall'inizio della pandemia, ben oltre il record di 75mila casi fatto segnare ieri. L'impennata di nuovi casi ha messo in difficoltà i sistemi informatici dell'istituto olandese per la sanità pubblica Rivm, con numerosi test che devono ancora essere caricati. A riportare il maggior numero di casi positivi oggi sono state le città di Rotterdam (6.595), Amsterdam (5.771) e L'Aia (5.689): per ognuna si tratta del record di contagi in un solo giorno dall'inizio del Covid. Nell'ultima settimana, gli ospedali olandesi hanno ammesso in media 157 pazienti Covid-19 al giorno, segnando un aumento del 27% rispetto alla settimana precedente. Questa media è la più alta di nuovi ricoveri dal 4 gennaio. (ANSA).