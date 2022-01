Covid: Usa, affitti su del 40%, milioni costretti a traslocare

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Affitti alle stelle in moltissime città degli Stati Uniti dove negli ultimi mesi i prezzi delle case sono aumentati del 40%. costringendo milioni di persone a trasferirsi. Lo riporta il Washington Post. Complice la pandemia di Covid solo nel 2021 gli affitti sono aumentati del 14% per una media di 1.877 dollari al mese per una casa di due stanze. E per il 2022 si prevede un ulteriore aumento del 10%. All'inizio della pandemia, gli americani, in particolare quelli che potevano lavorare da casa, hanno cominciato a trasferirsi dalla città alla periferie o hanno acquistato seconde case in luoghi di villeggiature grazie anche ai bassi tassi di interesse e la domanda in forte espansione. Di conseguenza i prezzi degli appartamenti in affitto sono scesi con i proprietari che speravano di attirare inquilino offrendo come parcheggio gratuito, buoni regalo da 500 dollari e persino biciclette Peloton e Tv. Ma quando l'economia ha riaperto e le persone sono tornate in città, gli appartamenti hanno iniziato a riempirsi e i proprietari a chiedere più soldi. Secondo uno studio dell'università di Harvard 11 milioni di famiglie, o un affittuario su 4, spende oltre metà del suo stipendio per pagare l'affitto. L'amministrazione Biden ha iniziato a redistribuire i fondi non utilizzati del suo Programma di assistenza sull'emergenza affitti da 46,5 miliardi di dollari per aiutare gli affittuari in città come Washington, Houston e San Diego. Il presidente ha anche promesso di mettere a disposizione quasi 100.000 case a prezzi accessibili nei prossimi tre anni. (ANSA).