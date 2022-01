L'Unione africana sospende il Burkina Faso dopo il golpe

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'Unione Africana (Ua) ha annunciato oggi di aver sospeso il Burkina Faso in risposta al colpo di stato del 24 gennaio che ha deposto il presidente Roch Marc Christian Kabore. Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'organizzazione, composto da 15 membri e responsabile dei conflitti e delle questioni di sicurezza all'interno dell'Ua, ha dichiarato su Twitter di aver votato "per sospendere la partecipazione del Burkina Faso a tutte le attività dell'Unione africana fino all'effettivo ripristino dell'ordine costituzionale nel Paese". (ANSA).