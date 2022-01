La Francia per la prima volta divide i dati dei ricoveri 'per Covid' e 'con Covid'

Per la prima volta da inizio pandemia, Santè Publique France fornisce - da oggi - il totale dei ricoverati positivi al Covid separandoli fra pazienti in ospedale «per Covid» dai malati di altre patologie che risultano anche positivi al Covid. Lo ha annunciato con evidenza il sito di Guillaume Rozier CovidTracker, che da lungo tempo si batte affinchè questa distinzione sia resa pubblica. Nelle cifre di oggi, il totale di 2.361 ricoveri (cifra in calo benchè successiva a un fine settimana) viene suddiviso in 1.620 pazienti ospedalizzati a causa del Covid e 741 per altre patologie ma positivi al Covid.