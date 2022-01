Maturità: Sasso, giusto essersi avviati su strada normalità

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Un esame di maturità più articolato è sicuramente un vantaggio per gli studenti, perché hanno la possibilità di concludere degnamente i loro studi superiori ed essere valutati in modo più completo. Trovo giusto che ci sia avviati sulla strada della normalità anche su questo fronte. I ragazzi non hanno nulla da temere: gli insegnanti li accompagneranno adeguatamente nella preparazione tenendo conto delle condizioni particolari in cui sono stati costretti a studiare durante la pandemia. Ritengo fondamentale, e ho lavorato in tal senso, la reintroduzione della prova scritta di italiano, che rappresenta per gli studenti un'opportunità preziosa per esprimere la propria personalità e il mondo che hanno dentro, non solo le conoscenze acquisite. Ho sempre pensato che evitare scorciatoie ed educare i nostri studenti all'impegno sia il modo migliore per essergli davvero amici e pensare a ciò che è meglio per loro. La maturità costituisce una tappa di vita importante, un ricordo indelebile: alle ragazze e ai ragazzi dico di viverla al meglio, con serietà, applicazione e con la giusta dose di leggerezza". Lo dice all'ANSA il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. (ANSA).