Oxfam, nel 2021 perse tracce 20 mila migranti riportati in Libia

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "In 5 anni oltre 80 mila migranti sono stati intercettati dalla guardia costiera libica. Oltre 20 mila sono i migranti riportati in Libia nel 2021 di cui semplicemente si sono perse le tracce. Per migliaia di persone riportate in Libia o detenute nei centri ufficiali, esiste il rischio di finire in strutture "clandestine" in mano a trafficanti e gruppi armati locali che vivono dell'industria dei sequestri", lo scrive in un comunicato Oxfam, denunciando le conseguenze dell'accordo fra Italia e Libia del 2017, che allega anche diverse testimonianze di "abusi e torture" subite da minori non accompagnati, accolti in Italia dall'ong umanitaria basata in Gran Bretagna. "Quasi un miliardo di euro il costo per i contribuenti italiani di un accordo che non ferma le tragedie in mare: oltre 8 mila morti lungo la rotta del Mediterraneo centrale dal 2017", scrive ancora Oxfam, che rivolge un appello al Parlamento, alla vigilia dell'anniversario della firma del Memorandum, per un'immediata revoca degli accordi con le autorità libiche e il ripristino delle attività di Ricerca e Soccorso nel Mediterraneo centrale, aggiungendo che "nessun passo avanti sulla tutela dei diritti umani dei migranti detenuti in Libia" è stato fatto in seguito alle "numerose visite dello scorso anno dei Ministri Di Maio e Lamorgese". (ANSA).