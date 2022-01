Papa: fisco sostiene medici, Italia difenda sanità pubblica

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 31 GEN - "Il fisco sostiene i medici. Per favore continuate con il sistema sanitario gratuito e questo viene dal fisco, difendetelo, perché non dovremmo cadere in un sistema sanitario a pagamento dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle cose belle che ha l'Italia è questo. Per favore conservatelo". Lo ha detto il Papa nell'udienza all'Agenzia delle Entrate. "Il fisco viene visto come un 'mettere le mani in tasca' alle persone", "in realtà, la tassazione è segno di legalità e giustizia. Deve favorire la redistribuzione delle ricchezze, tutelando la dignità dei poveri e degli ultimi, che rischiano sempre di finire schiacciati dai potenti. Il fisco, quando è giusto, è in funzione del bene comune", ha detto ancora Papa Francesco rivolgendosi alle donne e agli uomini del fisco italiano. "Lavoriamo perché cresca la cultura del bene comune", "perché si prenda sul serio la destinazione universale dei beni, che è il primo fine dei beni", ha concluso Bergoglio. (ANSA).